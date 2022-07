Lutto ad Alcamo, è morto il consigliere comunale Isidoro Stellino

La comunità di Alcamo è a lutto per la morte del consigliere comunale Isidoro Stellino, scomparso improvvisamente all'età di 58 anni. L'ambiente della politica ha appreso con dolore la scomparsa del consigliere, eletto nell’ultima tornata con la lista "Avanti con Surdi".

"La notizia della scomparsa di Isidoro Stellino addolora una intera comunità - è il commento del sindaco di Alcamo, Domenico Surdi - . Persona mite, perbene, sincera. Non posso dimenticare il momento in cui gli proposi di candidarsi al consiglio comunale. Mi guardò dritto negli occhi dicendo subito si: gesto di grande generosità, come solo lui sapeva fare. Abbiamo perso un consigliere comunale attento e corretto, ma soprattutto un amico caro e stimato da tutti. Rivolgo alla moglie ed a tutta la famiglia i miei più profondi sentimenti di cordoglio".

"Domani mattina sarà allestita la camera ardente presso l'auditorium comunale dell'ex collegio dei gesuiti - annuncia il primo cittadino - e poi in serata lo accompagneremo in Chiesa Madre. Isidoro ci mancherà, ma porteremo con noi il suo esempio di vita e di impegno".

"Sono affranto dal dolore per la prematura dipartita dell'amico Isidoro Stellino - scrive sui social Giuseppe Orlando - . Una persona semplice, garbata, educata come poche in questo mondo. Alla famiglia mancherà un marito ed un padre speciale, alla nostra città mancherà un consigliere comunale capace e gentiluomo. Nella qualità di Presidente della CNA - aggiunge Orlando - , a nome di tutti gli imprenditori aderente alla CNA, giungano sentire condoglianze alla famiglia Stellino".

