Surdi rieletto sindaco ad Alcamo: "Oggi inizia una nuova storia". I voti di lista

«Oggi inizia una nuova storia per Alcamo e sono entusiasta di scriverla insieme a voi». Con queste parole il sindaco di Alcamo Domenico Surdi si è rivolto ai suoi concittadini. Una frase postata su Facebook accanto a una foto in cui esprime il proprio «grazie» ad Alcamo.

Esponente del M5S, Surdi è stato riconfermato alla guida del Comune. È stato rieletto sindaco col 42,39 per cento dei voti. Alle sue spalle Massimo Cassarà del centrodestra con il 35,56 per cento deim voti. Più lontani gli altri due candidati, Giusy Bosco (15,24%) del centrosinistra e Alessandro Fundarò (6,81%) di Fratelli d’Italia.

Lo scrutinio ad Alcamo è completo. L'affluenza alle urne ad Alcamo è stata del 62,04 per cento, più di dieci punti in meno rispetto al 2016 (72,29%).

Il primo partito è l'Udc con il 12,22 per cento. Seguono tre liste legate al sindaco riconfermato, Avanti con Surdi con l'11,91%, il Movimento 5 Stelle con il 9,88 e la lista Abc con l'8,52%. Quinta Forza Italia con il 7,14, poi via via gli altri.

Nella tabella qui sotto i voti di lista.

Surdi non potrà contare su una maggioranza in consiglio comunale. La sua coalizione conquista infatti 9 dei 24 seggi disponibili. Sette seggi vanni alla coalizione che ha appoggiato Cassarà e altrettanti alla colazione di Giusy Bosco. Un seggio infine a Fundarò. M5S e centrosinistra, unendosi, avrebbero comunque la maggioranza. La componente maggioritaria del centrosinistra è tuttavia quella dell'Udc.

Ecco la tabella con i seggi attribuiti alle liste

