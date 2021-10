Amministrative ad Alcamo, 4 candidati a sindaco: tutte le liste

Quattro candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino. Si tratta di Alessandro Fundarò sostenuto dalla sola lista di Fratelli d’Italia; Giusy Bosco appoggiata dal Pd, da Centrali per Alcamo e dall’Udc; l'uscente Domenico Surdi con tre liste in sostegno: Surdi sindaco, ABC, Movimento Cinque Stelle; Massimo Cassarà con otto liste: Forza Italia, Mna, Lega, Movimento Via, Cantiere Popolare, Con Alcamo nel cuore, Siamo Alcamo, Alba.

Le liste elettorali del Comune di Alcamo

Candidato sindaco Alessandro Fundarò

Fratelli d'Italia: Giuseppe Parrino, Mirella Stabile, Renato Rocca, Pietro Angelo detto Pierangelo Palermo, Caterina Cusumano, Claudia Maria detta Claudia Campo, Maria Antonina Mulè, Marco Baglio, Francesco Dara, Caterina Di Stefano, Elvira Antonina Orlando, Fabio Di Maggio, Fabio Coraci, Antonio Sanfilippo, Maria Tarantola, Daniele Adragna, Eleandro Murgia, Alessio Mancuso, Vincenzo Cremona, Roberto Scaglione, Valentina Filippi, Gaetano Guastella, Angelo Gaglio.

Candidato sindaco Giusy Bosco

Udc: Saverio Messana, Francesco Adamo, Oliva detta Liliana Alfano, Giuseppe Ammoscato, Claudia Avila, Giovanni Barone, Giuseppa Battaglia, Marco Cascio, Leonardo Castrogiovanni, Giacomina detta Gina Cataldo, Rosalinda detta Linda Cottone, Vito detto Vito Cottone, Nunzio D'Angelo, Giuseppe D'Elia, Giovanni Di Lorenzo, Giulia Ferrara, Giuseppina Gandolfo, Marika Iaci, Caterina Maltese, Emanuele Maniscalchi, Francesco detto Franco Rimi, Antonella Stabile, Antonino Tempesta, Veronica Vivona.

Pd: Nicola Bambina, Maria Angela Accardo, Gessica Cane, Filippo Cracchiolo, Ignazio Filippi, Francesco Savio Galbo, Maurizio Gruppuso, Lucio Impellizzeri, Vito Lanzarone, Gianfranco Lipari, Caterina Pecoraro, Valeria Pipitone, Franca Maria Silaco, Marianna Stellino, Gianfranco Varvaro, Maria Pezzino, Giuseppe Filippi, Cristina Calvaruso, Girolamo Castrogiovanni, Giuseppa Vitello Alesi, Clara Stabile, Alessandro Milazzo, Daniele Lampasona.

Centrali per Alcamo: Sara Abbes, Alessandro Accardo, Gaspare Adragna, Giuseppe Aleccia, Gloria Amato, Vincenzo Anselmo, Salvatore Carrara, Luigi Culmone, Mirko D'Anna, Liberio Fundarotto, Gaetano Gaglio, Anna Patrizia Selene detta

Selene Grimaudo, Anna Lisa Guggino, Teresa Mulè, Norina Orlando, Gaspare Pirrone, Baldassare detto Baldo Provenzano, Davide Riggi, Sebastiano Ruisi, Antonio Simone, Giuseppe detto Peppe Stabile, Marcello Tessitore, Angela Tranchita, Francesca Viscò.

Candidato sindaco Massimo Cassarà

Cantiere Popolare: Pietro Antonio Mirabella, Agata Cappero, Federica Asta, Noemi Ascari, Nora Amarouch, Cesare Dorato, Maria Provenzano, Stefano Varvaro, Rocco Scavone, Giuseppe Groppuso, Giovambattista Lanno, Gaspare Asta, Giuseppe Daidone, Alessandra Ancona, Giovanni Battista Messana, Francesca Crescenti, Maurizio Todaro, Francesco Lo Brutto, Giuseppe Messana, Alessandro Fasulo, Antonino Barraco, Ivana Milazzo, Rosa Di Maggio.

Siamo Alcamo: Giacomo Sucameli, Giuseppe Artista, Elena Daniela Barbulescu, Maurizio Bommarito, Giacomo Brolo, Daniela Cassarà, Piera Tiziana Crescendo, Gianluca Crisanti, Susanna Daidone, Vincenzo Adragna, Faro Evola, Federica Filippi, Vittorio Gagliano, Antonella Vanessa Gruppuso, Elio Messana, Giuseppe Milazzo, Sonia Mirrione, Maria Luisa Montalbano, Baldassare Pio Messina, Antonino Paglino, Vincenzo Pitaressi, Antonino Danilo Saladino, Miriam Valenti, Salvatore detto Totò Ganci.

Movimento Via: Antonina Aprile, Graziano Tognetti, Eliana Sciacca, Mario Bonventre, Mariano Di Nicola, Maria Rita Angela Milito, Antonio Mirabella, Simone Duca, Antonino D'Aleo, Vittorio Cassarà, Sara Varvaro, Vincenzo Calvaruso, Mariano Lucchese, Rosa Maria Ferrara, Antonino Lentini, Rossana Campisi, Francesco Papania, Rosalia Dara, Annalisa Urso, Guglielmo Battaglia, Giuseppe Adragna, Antonino Pipitone, Francesco Mancuso, Rosanna Mannone.

Alba: Antonio Villanti, Angela Impastato, Loredana Impellizzeri, Fabrizio Pipitone, Vincenza Filippi, Domenico Piccichè, Noemi Stabile, Baldassare Grillo, Mario Giuseppe Pirrone, Davide Randes, Loredana Antonina Di Franco, Antonino Palmeri, Rosaria Ferrito, Dario Ignazio Vilardi, Martina Paziente, Lucia Cammarata, Alberto Siragusa, Sofia Asta, Marcello Capizzi, Salvatore Scolaro, Claudio Germano Bonanno, Alessia Asta.

Mna: Giovanni Calandrino, Antonella Di Gaetano, Roberto Amico, Giacoma Vilardi, Giacoma Daniela Battaglia, Gabriele Donato, Ignazio Maltese, Claudia Monacò, Francesco Ruisi, Miriam Campanella, Laura Regina, Gaetana Calamia, Giovanni Adamo, Laura Adamo, Jessica Gottuso, Rosalba Pipitone, Adriana Maddalena Caruso, Massimo Bonventre, Fina Giardina, Francesco Paolo Vito Gangi, Giuseppe Bontempo, Anna Maiorana.

Con Alcamo nel cuore: Rosario Lipari, Sebastiano Accurso, Maria Cristina Bambina, Filippo Canzoneri, Pietro Catanzaro, Minodora Dondea, Barbara Esposito, Gianfranco Ferrantelli, Vincenzo Filippi, Arianna Flauto, Salvatore Leone, Carlo Maltese, Salvatore Maltese, Piera Maniscalchi, Salvatore Mione, Antonietta Onesto, Antonella Paziente, Claudia Primavera, Liberia Anna Maria Randes, Angelo Carlo Renzi, Vincenzo Santangelo, Gemma Maria Trupiano, Giovanni Vitale, Katia Zuccon.

Lega: Alessandro Bongiovanni, Antonino detto Tonino Gagliano, Antonia Pirrone, Samuele Grimaudo, Gaspare Camarda, Giovanna Cacciatore, Caterina detta Ketty Vivona, Antonino Catalano, Ylenia Maria Barresi, Francesco Orlando, Michela Giusto, Giuseppe Melia, Anna Lisa Cusumano, Vincenzo Messana, Giovanna Scibilia, Ignazio Messina, Gaspare Anselmo, Benedetto Guastella, Vincenzo Parisi, Simone Calvaruso, Valentina Manno, Francesco Ferrarella, Mauro Giacalone, Caterina Barresi.

Forza Italia: Maria detta Mariella Grimaudo, Pietro Accurso, Alessio Amato, Giuseppe Asta, Vanessa Benenati, Andrea Bologna, Ignazio detto Cardarella Caldarella, Cesare Cassarà, Liliana Catalano, Vincenzo Coppola, Tommaso Dara, Ilenia Maria Teresa De Blasi, Maria detta “Mariella” Denaro, Denise Di Giovanni, Egidia detta Robyn Ro Eterno, Salvatore Faraci, Francesco Milazzo, Alessio Parrino, Annalaura Pizzitola, Maurizio Reginella, Giuseppa Vaccara.

Candidato sindaco Domenico Surdi

Abc: Caterina Camarda, Vincenzo detto Cenzio Fascella, Gianluca Mancini, Francesco Domenico Campo, Giancarlo Pirrone, Gabriella Longo, Giuseppe Vilardi, Grazia detta Graziella Cassarà, Simona Raspanti, Donatella Bonanno, Mario Piazza, Filippa detta Finella Renda, Francesco Paolo Pirrone, Chiara Mirrione, Francesco Mistretta, Leonardo Maria Maniscalchi, Rosario Amato, Alessia Pia Marchese, Rosalia Rizzo, Vincenza Catalano.

Surdi sindaco: Stefano Alessandra, Miriam Avila, Cristina Cammarata, Francesco Crimi, Gabriele Emanuele Maria D'Angelo, Angela Di Filippi, Vincenzo Impellizzeri, Claudio La Colla, Valentina Lipari, Baldassare Mancuso, Rosaria Maniscalchi, Alessandro Messana, Diego Motisi, Gaspare Nicolosi, Salvatore Perricone, Pietro Pidone, Giuseppina Pirrello, Alessandro Stefano Rescica, Rossella Romano, Pietro Ruisi, Isidoro Stellino, Vitalba Terraglia, Mario Viviano.

Movimento 5 Stelle: Calogero Abitabile, Mariagrazia Anello, Laura Barone, Antonino Bonura, Alessandro Brucia, Liliana Bruno, Debora Cacciapaglia, Giuseppe Campo, Giovanni Crimi, Maria Elena De Luca, Gisella Di Gregorio, Francesca Ferrara, Vittorio Ferro, Diana Gallicchio, Giuseppina Labita, Vito Lombardo, Francesca Vincenza Messana, Cosimo Pero, Dalila Pirrone, Angelo Roppolo, Roberto Russo, Filippo Salato, Ilona Chiara Stabile.

