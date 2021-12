Confermati i collegamenti Marsala-Favignana, ripristinata la linea con Marettimo

«Saranno confermati i normali collegamenti con Favignana e sarà ripristinata la linea diretta con Marettimo». Lo assicura una nota del Comune di Marsala, spiegando che «questo, in sintesi, è il risultato della videoconferenza» tra l’assessore regionale Marco Falcone (Infrastrutture e Mobilità), il deputato regionale Stefano Pellegrino (Fi) e il sindaco Massimo Grillo.

«Le rassicurazioni dell’assessore Falcone - dice il sindaco di Marsala - sono una buona notizia per i concittadini e i pendolari in particolare, ma resta inevaso il potenziamento delle corse nel periodo estivo». Nel corso dell’incontro (in collegamento anche il sindaco delle Egadi Francesco Forgione e funzionari regionali) il sindaco Grillo ha, infatti, ribadito che occorre anche tenere conto del notevole aumento delle presenze turistiche che si è registrato da quando è stata rilanciata l’attività dell’aeroporto di Birgi, «rendendo insufficienti - si sottolinea - le attuali corse e non più adeguati gli orari».

Marsala e Favignana rimangono, pertanto, in attesa del nuovo bando regionale sui servizi navali di trasporto passeggeri. Nei giorni scorsi i sindaci Grillo e Forgione, con una nota congiunta, avevano richiesto un incontro con l’assessore Falcone, rappresentando «lo stato di disagio per gli attuali collegamenti navali e la necessità di una revisione delle agevolazioni tariffarie per alcune categorie di viaggiatori».

