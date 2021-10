Favignana, il sindaco: "Ancora criticità nei collegamenti con le Egadi"

«L’efficienza dei trasporti per il nostro arcipelago, fondamentale per la continuità territoriale, è un’esigenza irrinunciabile per la nostra comunità. Dopo le sollecitazioni fatte all’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone abbiamo ottenuto che non venissero tagliate le miglia nel nuovo bando regionale. Nonostante questo risultato, ci sono ancora diverse criticità che dobbiamo affrontare prima della scadenza dello stesso, prevista per il 19 novembre». Lo ha detto il sindaco del Comune di Favignana, Francesco Forgione, che aggiunge: «Purtroppo, al momento, sono state disattese le richieste avanzate dall’amministrazione con una nota ufficiale inviata il 10 febbraio 2021 e quelle fatte con una lettera congiunta insieme al sindaco di Marsala, Massimo Grillo, inviata lo scorso 27 febbraio, con la quale si chiedeva il potenziamento delle corse da Marsala per le Egadi, cosa non avvenuta e aggravata dal taglio della linea diretta per Marettimo.

Questioni che saranno riproposte e affrontate nel corso dell’incontro con l’assessore Falcone previsto per la prossima settimana». Anche l’assessore ai Trasporti del Comune di Favignana - Isole Egadi, Vito Vaccaro, ha posto l’accento su una decisione che potrebbe penalizzare il flusso turistico e i collegamenti per i lavoratori provenienti da Marsala. «Nel bando, di difficile lettura, poiché le tratte e gli orari sono indicativi - ha osservato -, sono state tagliate due linee da Marsala a Marettimo, che obbligheranno i passeggeri diretti a Levanzo o nella più lontana delle Egadi, ad effettuare il trasbordo a Favignana. Un disservizio segnalato anche nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Marsala». Nel corso dell’incontro richiesto saranno affrontate anche altre tematiche: tempi certi per l’avvio dei lavori del porto di Favignana, le questioni ancora aperte con il demanio e le garanzie per la «scontistica“ per i lavoratori pendolari, proprietari di casa e nativi.

