Gruppuso nuovo sindaco a Calatafimi Segesta: "È ritornata la democrazia"

«Il primo grazie va alla città», dice Francesco Gruppuso, eletto sindaco a Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, con il 56% dei voti.

«È ritornata la democrazia. Questa città aveva bisogno di un sindaco e di un nuovo consiglio comunale ed io sarò il sindaco di tutti», ha aggiunto Gruppuso «La nostra proposta di rinascita è stata capita dalla città. È una proposta di moderazione, di serenità e di pace per tutti. La nostra comunità – ha continuato il neosindaco parlando al folto pubblico in piazza San Michele, come scrive Laura Spanò in un articolo sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - deve riacquistare la serenità, serve per ripartire insieme con tutte le nostre forze, quelle che hanno dato vita a questa lista».

Per il futuro, dice Gruppuso, «vogliamo ripartire e cerchiamo il contributo e l’aiuto di tutti, associazionismo, forze politiche, anche esterne. Purché tutti abbiamo un unico obiettivo: contribuire alla crescita della città».

