Nuova centenaria a Calatafimi Segesta: festeggiamenti per la maestra Antonina Culmone

Calatafimi Segesta festeggia i 100 anni della maestra Antonina Culmone. Primogenita di 6 figli, è nata a Calatafimi il 04/03/1922 da una famiglia molto religiosa. È stata collaboratrice del parroco Scandariato presso la parrocchia S. Giuliano Martire di Calatafimi, segretaria e poi presidente dell'Associazione A.C. "S. Cecilia".

Durante diverse estati ha organizzato le Colonie per bambini, nonostante le difficoltà dovute all'assenza di locali idonei e attrezzature. È stata presidente dell'associazione Maestri Cattolici e, nel periodo successivo al terremoto del '68, riuscì ad aprire una scuola materna presso le "Barracche" permettendo ai bambini, ancora ospitati li, di frequentarla. Antonina Culmone è stata maestra: la sua carriera iniziò appena diplomata non solo nei dintorni ma anche nelle isole di Marettimo e Pantelleria, affrontando i grossi disagi che tali spostamenti richiedevano a quell'epoca. Ha insegnato per molti anni in una scuola rurale a Calatafimi in contrada Forni/Eredità. Ha concluso la sua carriera di insegnante dopo 42 anni.

A festeggiare il compleanno della Culmone, anche il sindaco di Calatafimi-Segesta, Francesco Gruppuso: "Sono enormemente felice di poter presenziare al secondo centenario dall'inizio del mio mandato ma vorrei spendere anche dei brevi cenni sulla vita della "Maestra" Culmone Antonina. Ancora oggi, dopo molti anni, varie generazioni di alunni sentono il desiderio di mantenere i contatti con la loro insegnante. Non si perde occasione per festeggiare ricorrenze e ritrovarsi tutti insieme. Mi complimento con la Maestra Culmone per la sua eccellente lucidità e per aver dedicato a tutti i presenti alcuni versi di una poesia sul Paradiso. Alla "Maestra Culmone Antonina" nel giorno del suo 100°compleanno i migliori auguri dal Sindaco, dall'amministrazione comunale e da tutta la comunità calatafimese".

© Riproduzione riservata