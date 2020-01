Malcontento tra i dipendenti del Comune di Trapani, botta e risposta in consiglio

Malcontento tra i dipendenti comunali. Secondo quanto dichiarato in aula dalla consigliera comunale Chiara Cavallino del Movimento 5 Stelle, al momento "serpeggia tra il personale del Comune malcontento che merita attenzione da parte di tutto il Consiglio, soprattutto per capire cosa l'amministrazione intende fare per risolvere i problemi segnalati".

Sarebbero due i temi portanti secondo la consigliera: la nuova riorganizzazione degli uffici e il mancato pagamento della produttività.

Riguardo il primo tema, Chiara Cavallino sottolinea come ci sia stata molta confusione dopo il trasferimento di alcuni dipendenti passati dalla Polizia Locale al II settore "senza sapere se sono ancora vigili, se c'è un cambio profilo". Riguardo il mancato pagamento della produttività ai dipendenti comunali, la consigliera pentastellata è molto critica verso l'Amministrazione di Trapani.

«Non viene pagata da molti anni ai dipendenti di questo Comune, come mai? Come mai è stata sempre pagata l'indennità di risultato ai dirigenti, per il raggiungimento degli obiettivi contrattati, ed invece questi poveri dipendenti, artefici del conseguimento del risultato, ad oggi aspettano quanto loro dovuto? La questione riguarda tutta una serie di inadempienze prodotte negli anni, come le mancate schede di valutazione del personale, ma scusate chi doveva farle?», chiede Cavallino.

In aula, per l'Amministrazione, ha risposto l'assessore all'Organizzazione e gestione del personale Dario Safina.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE