Arrivano cento fisioterapisti, l'Asp di Trapani approva la graduatoria

Cento fisioterapisti sono entrati a far parte, dopo un’apposita selezione da parte dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, di una graduatoria che avrà validità di tre anni e potrà essere utilizzata per l’assunzione a tempo determinato. All’avviso pubblico, per soli titoli, che era stato pubblicato in data 14 marzo 2019 sul sito internet aziendale www.asptrapani.it, avevano risposto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, fissato per il successivo giorno 29, 106 aspiranti candidati. Solo 3 sono stati esclusi.

Per altri tre, infatti, l’amministrazione sanitaria ha deciso la ammissione con riserva, chiarendo che, al momento dell’assunzione a tempo determinato, dovranno dimostrare l’avvenuta iscrizione all’apposito Albo entro settembre 2019, termine previsto nella circolare del Ministero della Salute sulla quale si è basata la selezione avviata dall’Azienda trapanese. Tra i requisiti di partecipazione richiesti, infatti, vi erano la laurea abilitante alla specifica professione (classe L/SNT/2- delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione) ovvero lauree delle professioni sanitarie della riabilitazione, diploma universitario di Fisioterapista o titoli equipollenti e, appunto, l’iscrizione all’ "Albo della professione sanitaria della riabilitazione – Fisioterapista".

