Polemica sul logo per Trapani Capitale della Cultura 2021, il sindaco"Attacco fuorviante"

Polemica per il logo per Trapani Capitale italiana della Cultura 2021. La consigliera Francesca Trapani, con un lungo post su Facebook, afferma: «l'Amministrazione comunale lancia un contest, in realtà alquanto generico, per invitare i cittadini a dare un contributo finalizzato - riporto testualmente - “all'identificazione e alla descrizione di un bene materiale o immateriale che contraddistingue la città di Trapani”. Insomma, mi pare di intuire, un logo per la candidatura? E così, succede che a Trapani, da questa competizione virtuosa, esce vincitore il logo disegnato da “Wrong Studio. Do una sbirciatina sul web e leggo “nucleo creativo dedito all'Arte della Comunicazione con sede a Milano. Poco più giù, sempre nella stessa pagina web, leggo il cognome di un ragazzo che in questa azienda fa il grafico e ha lo stesso cognome di un assessore ericino della giunta Tranchida, ora della giunta Toscano». Insomma, sebbene la consigliera non entri in merito sul giudizio artistico del logo, sottolinea che le «è venuta una curiosità matta di vedere quante altre proposte sono pervenute, oltre a quella dello Studio milanese per cui lavora il figlio dell'assessore Mauro. Perché se non sono pervenute molte proposte, ci sono tre alternative: o a Trapani non ci sono grafici interessati, o il contest non era così chiaro ed univoco, o la richiesta non è stata resa pubblica in modo adeguato. Se invece ne sono pervenute tante altre, trovo meraviglioso che comunque sia stato un giovane talento del nostro territorio a spuntarla. E sono certa che chi l'ha scelto (ecco, a proposito… chi l'ha scelto?) all'omonimia non avrà neppure fatto caso».

Prendendo ispirazione dal rosone della Chiesa di Sant'Agostino, simbolo di Trapani, si è ideato un logo con un movimento dinamico di archi incrociati che simboleggiano l'interconnessione delle culture mediterranee in una armoniosa trama di visioni e tradizioni.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE