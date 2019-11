Cede la strada in pieno centro ad Alcamo, l'assessore: "Sarà riparata"

Un'altra voragine si è aperta ad Alcamo, in pieno centro storico, ed è stata transennata. Si trova infatti all'angolo tra la via Ingham e il vicolo Ferro, strade molto importanti per il transito veicolare.

"Sarà riparata immediatamente", dichiara l'assessore comunale Vito Lombardo. La via Ingham già più volte, in questi anni, è stata interessata da dissesti stradali di questo tipo, il più delle volte provocati, come sta avvenendo in questa circostanza attuale, a causa di cedimenti della rete fognaria. Falle che vengono a verificarsi, in particolare, nelle occasioni in cui forti piogge fanno allagare la città, con fognature che scoppiano e situazioni che mettono a nudo la necessità anche di pulire tutte le caditoie per drenare le acque meteoriche. Tra l'altro, il transito lungo il vicolo Ferro è vietato agli automezzi il cui peso superi le 3 tonnellate e mezza. Più in particolare per quanto riguarda i problemi della zona in cui si è aperta quest'ultima voragine, il titolare di un'officina artigianale in via Ingham e che si chiama anche lui Vito Lombardo, testimonia che queste anomalie in via Ingham sono frequenti.

"La prima volta - racconta - è accaduto qui davanti alla mia officina, è venuto a crearsi un fosso. L'hanno riparato, ma dopo alcuni mesi è successo una seconda volta. Il problema è tornato a verificarsi, qualche metro più in avanti, dove adesso è presente questa voragine". Nel frattempo, da un paio di giorni sono in corso i lavori di manutenzione stradale lungo la via Dante Alighieri, fondamentale arteria viaria del centro storico alcamese, così come in un tratto all'ingresso della città, cioè quello comunale che collega la strada statale 113 con la rotatoria di congiunzione con il corso Generale Medici. Ad Alcamo, durante quest'anno, sono state numerose le frane e le voragini segnalate.

