Bollette dell'acqua ad Alcamo, già in pagamento l'anno in corso

In arrivo per il secondo anno consecutivo la bolletta dell'acqua ai contribuenti alcamesi con la richiesta di acconto anche per l'anno in corso.

Dopo la «stangata» dello scorso anno, quando è stato introdotto tale sistema per la prima volta in assoluto ed ha quindi comportato il pagamento di tutto il 2017 e di buona parte anche del 2018, da quest'anno si andrà sostanzialmente a regime. Infatti si tornerà a pagare un solo anno, vale a dire i 4 mesi restanti del 2018 e i primi 8 mesi del 2019.

Era stato il consiglio comunale a deliberare la modifica del regolamento riguardante i tributi che contemplava per l'appunto di cambiare i termini di pagamento dell'obolo sull'acqua consumata: da corrispondere non più solo l'anno precedente ma anche gli altri 8 mesi dell'anno in corso. Un modo per agevolare l'amministrazione comunale ad avere più liquidità in cassa, garantita purtroppo però solo all'incirca dal 50 per cento dei contribuenti dal momento che gli incassi per questo tipo di tributo sono storicamente questi.

