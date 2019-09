A Trapani corsa contro il tempo, bilancio in ritardo e dalla Regione arriva un commissario

Entro il 29 settembre il consiglio comunale di Trapani dovrà approvare il Bilancio preventivo. Il sindaco Giacomo Tranchida intende arrivare all'approvazione già nella convocazione del Consiglio per la sessione di bilancio, fissata il prossimo 19 settembre.

Ieri, così come riporta Vito Campo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è arrivato al Comune il commissario nominato dall'assessorato regionale agli Enti locali, Antonino Garofalo, per verificare l'avanzamento relativo all'adozione e alla presentazione dei due strumenti finanziari.

