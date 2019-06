Nuove nomine al Comune di Trapani. In giunta entrano La Porta e Safina

Il Tranchida bis inizierà la prossima settimana quando è previsto il rimpasto di giunta. Saranno nominati due nuovi assessori: Giuseppe La Porta, capogruppo di Amo Trapani, e Dario Safina, esponente della lista Cambia-Menti. Quest'ultimo, a differenza di La Porta, dovrebbe dimettersi da consigliere comunale per agevolare lo scorrimento della lista.

I quattro confermati, come riporta Francesco Tarantino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sono Enzo Abbruscato, Ninni Romano, Andreana Patti e Rosalia d'Alì. Con la nuova norma, Trapani, essendo capoluogo di provincia, avrà diritto ad un massimo di 9 assessori e quindi rimangono altre 3 poltrone per Giacomo Tranchida.

La giunta potrebbe completarsi prima della metà di luglio.

