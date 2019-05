Vigilanza nelle spiagge, il Comune di Alcamo stanzia 60 mila euro

Complessivi 60 mila euro per il servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge libere di Alcamo Marina. È l'importo di spesa preventivato dal Comune di Alcamo, che ha appena pubblicato un avviso per raccogliere, in vista dell'imminente stagione estiva, manifestazioni d'interesse da parte di associazioni o comunque corpi di volontariato specializzati in questo tipo di servizio, con l'impiego di bagnini muniti di apposito brevetto rilasciato dall'Associazione Nazionale di Salvamento, dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico.

In particolare, 56 mila 500 euro, come spiega il Comune, saranno utilizzati per realizzare, anche quest'estate, le consuete 6 postazioni fisse giornaliere, per un totale di 64 giorni a decorrere indicativamente dal prossimo 30 giugno, per dieci ore al giorno dalle 9 alle 19. Già da diversi anni, il servizio di vigilanza e salvataggio ad Alcamo Marina è affidato alla Società nazionale di Salvamento.

Mentre la rimanente somma di 3.500 euro servirà per la postazione fissa con delle unità cinofile, prevista soltanto nei fine settimana di luglio e agosto e il 15 agosto. Saranno realizzate "anche tre passerelle - riporta l'avviso - di cui una in zona Petrolgas, una in zona Tonnara e una in zona Canalotto, al fine di agevolare e facilitare l'accesso al mare dei bagnanti disabili e le operazioni di soccorso nei momenti di emergenza, velocizzando l'intervento del personale sanitario addetto".

Come già accennato, anche per quest'anno s'intende realizzare, nei giorni di sabato e domenica di luglio e agosto e in occasione del Ferragosto, il progetto "Estate Sicura" proposto ancora una volta dalla Sics, la Scuola italiana Cani Salvataggio Centro-Meridionale, con l'ausilio di tre unità cinofile.

