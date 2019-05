Il Comune ha il via libera, la stradella di Alcamo sarà aperta

Ottenuto il sì da parte del Tar per disporre, sotto la propria responsabilità e per pubblica utilità, della stradella privata tra via Per Camporeale e via Scala e, quindi, per ricavare un ulteriore percorso alternativo al tratto franato di via Per Camporeale stessa, il Comune di Alcamo ieri mattina ha avuto consegnata la chiave del lucchetto della catena d'ingresso alla stradella direttamente da Saverio Amodeo, il cittadino proprietario.

Amodeo aveva fatto ricorso al Tribunale amministrativo affinché il Comune lo sollevasse da ogni responsabilità in termini di sicurezza pubblica, qualora appunto la sua stradella fosse requisita dall'amministrazione municipale. Il Comune ha poi avuto dal Tar il via libera.

Amodeo ha quindi incontrato il sindaco Domenico Surdi per consegnargli la chiave. "Gli uffici stanno facendo le procedure di gara per mettere in sicurezza al più presto la via Allegrezza - ha premesso intanto il sindaco -, poi nostra intenzione è garantire qui un percorso più sicuro, con i sensi unici per snellire il traffico veicolare, soprattutto dei camion".

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE