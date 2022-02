Parco eolico al largo delle Egadi, la società che propone il progetto: «Così tuteliamo i cetacei»

Da un lato c'è l'Ars che impegna la Regione a negare le autorizzazioni per un parco eolico al largo delle Egadi e gli ambientalisti contrari. Dall'altro Renexia, una delle società che ha presentato il progetto, che propone un piano per la tutela dei cetacei in quei mari.

In mezzo resta irrisolta la tutela dei beni archeologici che si trovano nei fondali fra Favignana, Levanzo e Marettimo. Nella risoluzione della commissione Ambiente dell'Assemblea regionale, infatti, si sottolinea che "il Canale di Sicilia costituisce sito di rilevante interesse archeologico per la quantità e varietà di reperti sommersi".

La proposta per salvare gli animali delle Egadi

Renexia Spa ha proposto la creazione, al largo delle isole Egadi, di fronte alla costa di Trapani, di un parco offshore galleggiante e le relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale della potenza di 2793 Mw, costituito da 190 aerogeneratori della potenza di 14,7 Mw.

Un argomento che ha scatenato le polemiche, soprattutto da parte ambientalista, posizioni che hanno trovato sponda in commissione Ambiente dell'Assemblea siciliana che ha approvato all'unanimità una risoluzione che impegna il governo Musumeci a esprimere pareri contrari a qualsiasi tipo di autorizzazione richiesta per la realizzazione degli impianti.

In queste ore, però, Renexia ha presentato un piano, in fase di valutazione sia negli uffici della Regione che presso i promotori dei vari comitati che si occupano di mare e di pesca, che tutelerebbe la fauna.

"In realtà - dicono dalla società che ha la sua sede principale Din Abruzzo - potrebbe essere un 'falso problema'. L'installazione a mare di turbine galleggianti potrebbe diventare pure una occasione per la protezione ed il monitoraggio della stessa area marina".

L'idea è quella di monitorare l'area da remoto attraverso l'installazione di boe-radar dotate di idrofoni e di sonar in grado di controllare le attività subacquee.

"Sono in progettazione per conto di un ente oceanografico francese - spiegano da Renexia - delle boe equipaggiate con idrofoni e con sonar per il monitoraggio dei grandi mammiferi. Anche in questo caso le informazioni captate dai fondali marini sono inviate alla stazione di controllo a terra".

Tesori sottomarini, problema irrisolto

Se i disagi per i cetacei che vivono o transitano per il mare delle Egadi può essere aggirato con la tecnologia, resta però irrisolta la questione della tutela dei beni archeologici di cui quei fondali sono pieni.

Nel corso degli anni sono stati recuperati in quel tratto di mare decine di reperti che giacevano sul fondale da oltre duemila anni. Le isole Egadi, infatti, sono state teatro della famosa battaglia del 10 marzo 241 avanti Cristo che vide contrapposte le flotte di Roma e Cartagine.

