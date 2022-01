Egadi, tre milioni per 13 progetti: garantiranno la riconversione energetica delle tre isole

La Regione ha stanziato quasi 3 milioni di euro per Favignana-Isole Egadi per 13 progetti di riconversione energetica e messa in sicurezza di vari edifici e strutture pubbliche. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Forgione. I progetti (tra questi, uno riguarda anche Palazzo Florio) erano stati presentati a fine ottobre scorso al Dipartimento per gli Affari regionali (bando isole Minori).

«È un risultato importante per la qualità dei progetti e degli interventi immediati - dice Forgione - che partiranno già quest’anno e che riguardano tutte e tre le nostre isole: Favignana, Levanzo e Marettimo. Sono interventi necessari e attesi da anni, ottenuti per la qualità dei progetti presentati e grazie anche all’interlocuzione diretta, in occasione del mio incontro a Roma, con la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini».

I lavori riguarderanno le scuole, la depurazione e l’illuminazione pubblica e creeranno, dice il sindaco. «nuove occasioni di occupazione per i cittadini delle nostre isole. È questa la nostra sfida e il nostro impegno quotidiano al servizio del bene comune e della popolazione di questo straordinario arcipelago». In totale, la spesa prevista per i 13 progetti è di 2.911.721 euro.

L’elenco degli interventi

Palazzo Florio di Favignana (efficientamento energetico, copertura e infissi): 213.645,00 euro

Scuola Primaria di Favignana (efficientamento energetico, copertura e infissi): 142.430,00 euro

Scuola Secondaria di Favignana (efficientamento energetico, copertura e infissi): 99.710,00 euro

Scuola Primaria di Marettimo (efficientamento energetico, copertura e infissi): 99.710,00 euro

Delegazione comunale a Levanzo (efficientamento energetico, copertura e infissi): 28.486,00 euro

Illuminazione pubblica di Favignana con pannelli fotovoltaici: 301.130,00 euro

Piazzola di sosta a Favignana con pensilina e punti di ricarica elettrica per 2 bus: 120.452,00 euro

Potabilizzatore di Favignana: 120.452,00 euro

Illuminazione pubblica di Marettimo con pannelli fotovoltaici (zona Centro, Cimitero e Via Chiesella): 84.316,00 euro

Potabilizzatore di Marettimo: 120.453,00 euro

Centro di Compostaggio a Marettimo: 240.910,00 euro

Progettazione e realizzazione impianto di trattamento primario da 5.000 AE a Marettimo: 765.737,00 euro

Progettazione e realizzazione impianto di trattamento primario da 3.000 AE a Levanzo: 574.290,00 euro

