Trapani, il distretto turistico annulla alcune iniziative per il coronavirus

"Purtroppo questa emergenza internazionale e ci costringe ad annullare o a posticipare moltissime iniziative che come Distretto Turistico avevamo già pianificato da tempo proprio per il mese di marzo". Così la presidente Rosalia d'Alì sottolinea come il momento di crisi dovuto al Coronavirus.

"Il distretto turistico avrebbe dovuto partecipato, in collaborazione con la Regione Siciliana, alla fiera del turismo di Berlino ITB di Berlino. Purtroppo la fiera è stata annullata e a seguire avremmo dovuto partecipare anche alla fiera sempre il turismo di Mosca che probabilmente verrà annullata".

Ma il progetto più importante che salta prevedeva la presenza di 115 influencer nel territorio trapanese. Dei travel blogger che avrebbero dovuto “sponsorizzare” le bellezze della provincia e del distretto turistico attraverso i loro post, articoli di blog, foto e video. Infatti, è stato cancellato anche il TBEX Europe 2020 che avrebbe dovuto svolgersi a Catania, nel centro fieristico Le Ciminiere, dal 10 al 13 marzo.

"Avevamo intercettato numerosi partecipanti che subito dopo la fiera si sarebbero spostati a Trapani dove erano stati organizzati sei fun trip, sei esperienze diverse al quale si erano inscritti oltre 250 influencer a tal punto che abbiamo dovuto fare pure una selezione arrivando al numero di 115. Si parla di persone che hanno diversi di milioni di follower ma venendo meno la loro presenza alla fiera di settore di Catania, salta tutta l'operazione che avrebbe avuto, una grandissima valenza internazionale non solo per la loro presenza ma, soprattutto, per il richiamo che poi ciascuno di loro avrebbe avuto".

