Coronavirus, il prefetto di Trapani: "Con i Comuni gioco di squadra"

Sono 15, al momento, i casi sospetti di contagio da Coronavirus in provincia di Trapani: 11 sono già risultati negativi, 3 sono in fase di attività di riscontro ed uno di esecuzione. Ad annunciarlo il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale, Francesco Di Gregorio, ed il responsabile del Servizio di Sanità pubblica epidemiologica e Medicina preventiva, Gaspare Canzoneri, nell'incontro con i sindaci del territorio, i rappresentanti dei sindacati, delle Forze armate e dell'ordine e dell'Ufficio scolastico provinciale, che è stato convocato per ieri mattina a Palazzo del Governo dal prefetto Tommaso Ricciardi.

"Ho voluto questo incontro - ha dichiarato il prefetto - perché ogni amministrazione locale, per quello che le riguarda le proprie competenze, adotti provvedimenti uniformi e non iniziative autonome. D'altro canto ho sempre creduto nel lavoro di squadra", ribadendo che "i divieti hanno validità fino al 3 aprile".

