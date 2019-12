Alcamo, il 2020 anno di assunzioni e stabilizzazioni

Il 2020 al Comune di Alcamo si aprirà con un'altra infornata di assunzioni e stabilizzazioni di precari. Per le new entry non solo tecnici e dirigenti ma anche categorie 'C' per soli diplomati e 'B', quindi mansioni da operai semplici ma con determinate specializzazioni. In questi giorni gli uffici hanno predisposto una serie di determine per bandire nuovi concorsi, sul solco di quelli già fatti quest'anno.

In arrivo 5 dirigenti (2 tecnici, 2 amministrativi e un comandante della Polizia municipale), 15 posti di categoria giuridica 'D' (6 tecnici, 5 amministrativi, 2 contabili, un avvocato e uno specialista in comunicazione istituzionale), 4 di categoria 'C' (un istruttore tecnico elettronico e 3 geometri), 7 di categoria 'B' (un falegname, 2 muratori, 2 giardinieri e 2 idraulici). Per le figure di categoria 'B' la precedenza sarà attribuita ai lavoratori Asu del Comune di Alcamo che hanno i requisiti professionali richiesti dal bando. Si tratta di concorsi che a breve saranno pubblicati sulla Gurs, la gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Nel contempo è in corso di pubblicazione il bando di selezione per titoli e per titoli e prova di idoneità per la stabilizzazione di 169 unità di personale precario di categoria «A» e «B» a tempo parziale a 24 ore settimanali ed indeterminato. In questo caso le figure richieste sono: 3 posti di categoria giuridica «A» con profilo di «commesso/autista»; 15 posti di categoria giuridica «A» per «operaio generico»; 62 posti di categoria giuridica «A» di «operatore servizi ausiliari»; 2 posti di categoria giuridica «B» per «messo notificatore»; 16 posti di categoria giuridica «B» per «ausiliario del traffico» (gli unici a 30 ore settimanali, ndc); 26 posti di categoria giuridica «B» per «esecutore amministrativo»; 23 posti di categoria giuridica «B» di «operatore servizi socio-assistenziali»; ed infine 22 posti di categoria giuridica «B» per «operatore servizi tecnico- manutentivi».

