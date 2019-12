I presepi di Alcamo: di vetro, di carta o dentro ad un casco

Il riutilizzo di oggetti in disuso, quali caschi, televisori, materiali riciclabili come ad esempio la carta, ma anche tradizionali creazioni artigianali quali le campane in vetro, per rappresentare la Natività. Con vari messaggi di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, della vita in tutte le sue forme, all'amore per il prossimo. E per fare riflettere sulle tragiche condizioni dei migranti che affrontano le traversate in mare.

Sono alcuni degli elementi caratteristici della mostra di presepi allestita ad Alcamo all'interno della chiesa di San Francesco d'Assisi, in piazzetta Vespri. Proprio ieri la parrocchia di San Francesco d'Assisi ha festeggiato l'Immacolata Concezione, con la tradizionale processione. Mentre si ripropone, all'interno dei locali attigui alla chiesa dell'Angelo Custode nel corso stretto, l'allestimento del «Grande Presepe Biblico», a cura dell'associazione culturale Cassaru, e che sarà aperto al pubblico fino al 6 gennaio 2020 con ingresso gratuito, all'interno della «Casa Pastorale Angelo Custode». Con queste e tante altre rappresentazioni della Natività, ad Alcamo, prende forma così l'Itinerario delle Vie dei Presepi, iniziativa che si ripete anche quest'anno.

Le altre chiese che espongono i Presepi sono la chiesa del Soccorso con la sua mostra dei presepi a cura del Movimento Ecclesiale Carmelitano di Alcamo, la Basilica di Maria Santissima Assunta, la chiesa di San Francesco d'Assisi, la chiesa di Sant'Oliva, la chiesa della Sacra Famiglia, la parrocchia Santi Paolo e Bartolomeo, la chiesa di Santa Maria di Gesù, la chiesa di San Francesco di Paola, la chiesa Sant'Anna Cappuccini, la chiesa Anime Sante, la chiesa di San Giuseppe. Visite dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

