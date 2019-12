Alcamo, bilancio partecipato: la giunta delibera i finanziamenti

Decollano i sette progetti già vincitori del Bilancio partecipato 2019 del comune di Alcamo, per i quali la giunta del sindaco Domenico Surdi ha ufficializzato l'assegnazione degli stanziati. La somma più corposa (15 mila euro), è destinata all'acquisto di materiale per organizzare il Carnevale Alcamese 2020, mentre sono destinati 10 mila euro per l'acquisto di oggetti di scena e strutture per la rappresentazione della Passione di Cristo della Pro Loco.

Un importo pari a 7.072,60 euro va al progetto I segni che ci uniscono per la parrocchia Gesù Cristo Redentore, con la finalità di consentire alle persone sorde di partecipare alle celebrazioni religiose e alle attività parrocchiali con l'ausilio di due interpreti Lis (Lingua italiana dei segni).

Due sono i progetti finanziati con 4 mila euro ciascuno: uno riguarda l'acquisto di vestiario, prodotti di prima necessità e materiale didattico, ludico e ricreativo a sostegno delle attività dell'Ipab Pastore e San Pietro e per organizzare gli eventi in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, in programma la prossima settimana.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE