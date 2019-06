Quote pesca, investì 700 mila euro nella tonnara di Favignana: "Costretti a dismetterla"

Ad appena due settimane dalla riapertura, la tonnara di Favignana rischia di chiudere di nuovo. Una brutta notizia per l'economia trapanese e dell'intera Sicilia. Le quote assegnate dal ministero delle Politiche agricole non consentirebbero, infatti, secondo l'assessore regionale per la Pesca mediterranea in Sicilia, Edy Bandiera, "la sostenibilità economico-finanziaria dell'attività" secondo il regolamento comunitario.

Un duro colpo, dunque, che "scoraggia" gli imprenditori e in particolare Nino Castiglione, che due anni fa, per non perdere i diritti acquisiti, ha investito 700 mila euro nella tonnara a Favignana.

"Contavamo di ottenere 100 tonnellate o, nella peggiore delle ipotesi, 70; invece la quota assegnata dal ministero è di 14 tonnellate. Non voglio fare polemica, dico solo che, se questo è il metodo della politica per sviluppare il Mezzogiorno, possiamo chiudere bottega", ha detto.

In queste ore, "con grande dispiacere e profonda amarezza, nelle Egadi sono in corso le operazioni di sospensione dell’intera operazione", aggiunge.

"Il calo della tonnara coinvolge, oltre l’indotto, 40 unità lavorative, nonché l'impiego di imbarcazioni e reti. Per calare la tonnara - ribadisce l’imprenditore - abbiamo dovuto affrontare una sfilza di pastoie burocratiche, che ci hanno rubato tempo e denaro. Adesso la doccia gelata".

"La tonnara di Favignana è un patrimonio siciliano da tutelare, per questo la settimana prossima faremo un incontro al ministero delle Politiche agricole per portare le sue istanze alla parte politica e tecnica di questo dicastero". Lo afferma il deputato alla Camera del M5S, Antonio Lombardo, che assieme ai senatori Francesco Mollame e Vincenzo Santangelo ha incontrato il consiglio di amministrazione dell'Azienda storica Castiglione per discutere dell'attribuzione delle quote tonno 2019.

"Quest’impresa – afferma Lombardo - che dopo anni , ha deciso di riprendere la pesca del tonno rosso, rinnovando un'attività fortemente legata alla tradizione e cultura siciliana va assolutamente tutelata. Approfondiremo ancora meglio la questione in tutti i suoi aspetti di concerto con gli uffici competenti e col ministero per cercare di dar risposte concrete a questa azienda".

"Perchè il ministro Di Maio non fa nulla per salvare la Tonnara di Favignana? Perchè il ministro Centinaio non fa subito marcia indietro sul decreto killer che condanna a morte la tonnara più famosa del mondo? Un silenzio imbarazzante e vergognoso. Grazie ai Governi del Pd, anche con l’appoggio M5s, la tonnara era stata riaperta ed era diventata anche un volano per il turismo. Ora la Lega la vuole chiudere di nuovo. Una decisione dannosa e incomprensibile". Lo afferma in una nota il deputato del Partito Democratico Carmelo Miceli.

