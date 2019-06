"Abbiamo combattuto anni per far riaprire la tonnara, è arrivata la Lega e sta succedendo tutto ciò". Lo ha detto stamattina Gianfranco Micchichè in merito alla possibile chiusura della tonnara di Favignana dopo le nuove quote pesce.

"In campagna elettorale, andavo dicendo di stare attenti alla Lega perchè ci odiano. Il 30% dei siciliani che li vota non si può sopportare", conclude.

Video di Marcella Chirchio

© Riproduzione riservata