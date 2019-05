Erice, cinque milioni di euro per la nuova illuminazione

Finanziato il progetto di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione, presentato dall'amministrazione comunale di Erice nello scorso mese di luglio.

L'investimento complessivo è di 5 milioni di euro interamente coperti con fondi comunitari che passano, però, per la Regione.

Il progetto "Lavori di riqualificazione, sicurezza ed ammodernamento dell'impianto di illuminazione pubblica con l'installazione di dispositivi a Led (altamente efficienti) e telecontrollo per l'abbattimento dei consumi elettrici, l'efficienza energetica e l'integrazione a sistemi di trasmissione dati, per la sistemazione della pubblica illuminazione nel territorio comunale" era stato presentato dall'amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Toscano appunto nel luglio dello scorso anno con l'obiettivo di beneficiare della normativa sui finanziamenti di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica.

