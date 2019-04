Erice, pugno duro per chi abbandona rifiuti: utenti favorevoli

«Bene l'inasprimento delle sanzioni decise dal Comune di Erice nei confronti di chi non rispetta le norme sulle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti. L'ordinanza, che in merito, è stata emessa dalla sindaca Daniela Toscano è da prendere da esempio». Lo afferma l'avvocato Vincenzo Maltese, componente dell'Ufficio legale regionale dei Consumatori e presidente dell'Osservatorio per la Legalità di Trapani.

«Bene anche il divieto di attaccare sacchi spazzatura e lasciarli penzolare dai balconi - prosegue il legale - che va a decoro e tutela dell'immagine della città. L'intensificarsi dei controlli da parte delle autorità preposte non può che fare bene alla parte sana e civile della collettività che paga regolarmente la TARI e osserva le elementari regole di condotta civile».

Il “pugno duro” contro i trasgressori è stato deciso dall'amministrazione comunale di Erice nell'ambito della revisione delle nome sulla raccolta differenziata che comprende tutta una nuova serie di divieti ed obblighi per le utenze familiari e commerciali del territorio. Tra gli obblighi, quello di effettuare in modo differenziato la selezione dei rifiuti prodotti prima del conferimento al servizio pubblico, in modo da consentire il recupero del materiale destinato al riciclo.

