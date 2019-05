Escursione a Erice, il Cai alla scoperta del bosco del Giacolamaro

Non solo trekking. Quando si va in escursione, in montagna come nei sentieri di un bosco, bisogna sempre sapersi orientare. Meglio se con i metodi tradizionali, usando bussola e carta topografica.

Proprio per imparare ad orientarsi in montagna, il Cai di Erice, da diversi anni attivo dell'Agroericino, ha organizzato una intensa due giorni di formazione. Il primo appuntamento è stato dedicato alla teoria, con un seminario tenuto dalla guida Cai Rocco Chinnici nella sede di via Apollonis.

Durante l'incontro l'esperto Ase ha illustrato le nozioni base di orientamento, a partire dai concetti di topografia e cartografia, parlando di latitudine e longitudine, meridiani e paralleli. Per poi passare alle coordinate geografiche ed ai sistemi Utm, soffermandosi sulle scale di riduzione e sulle curve di livello. Il tutto per riuscire ad arrivare al rilevamento di un azimut, che è stato sperimentato dai soci Cai nel corso dell'esercitazione sul campo tenuta, il giorno dopo del seminario, a monte Sparagio. Armati di bussola e carta topografica in scala 1:10.000 i partecipanti all'iniziativa sono andati alla ricerca delle dieci lanterne nascoste dagli organizzatori nel bosco del Giacolamaro.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE