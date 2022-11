Trapani, al museo Pepoli tre dipinti in restauro: cantiere aperto ai visitatori

Sarà possibile assistere alle operazioni di restauro dei dipinti «Natura morta con frutta» di Giovan Battista Ruoppolo, «Natura morta con colombi» e Natura morta con cavie» di Pietro Navarra. Le tre opere, risalenti al diciassettesimo secolo, si trovano al musei regionale Pepoli di Trapani, che fino alla fine del mese, la mattina dalle 10 alle 12, terrà aperti i cantieri per i visitatori: «In un momento in cui le opere vengono minacciate dai gruppi di attivisti - dichiara l’assessore Elvira Amata -, noi intendiamo accrescere le occasioni per apri i nostri musei e far conoscere le attività che si effettua dietro le quinte per il mantenimento delle opere d’arte».

Il restauro, possibile grazie al finanziamento della Regione Siciliana tramite l’assessorato regione di Beni culturali e dell’identità siciliana, sarà un lavoro «certosino fatto con grandissima professionale da maestranze specializzate». Una grande opportunità per promuovere la conoscenza delle tecniche di conservazione e restauro dei beni culturali e «la possibilità di scelte lavorative di nicchia spesso ignorate dalla maggior parte dei ragazzi - ha concluso l’assessore».

