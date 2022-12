Trapani, un percorso per ipovedenti con visite guidate per esplorare il Museo Pepoli

Il Pepoli di Trapani si apre agli ipovedenti grazie ad un percorso multisensoriale di esplorazione tattile, nella sezione che ospita le opere scultoree. Mercoledì 21 dicembre alle 16 un gruppo di ipovedenti potrà conoscere il museo regionale grazie alle didascalie in braille realizzate con il progetto “Museo Pepoli da toccare”. Non solo, i visitatori potranno anche partecipare al laboratorio dedicato alla tecnica scultorea del legno, tela e colla, con la possibilità di manipolare dal vivo i materiali e gli strumenti utilizzati dagli artigiani trapanesi tra ‘600 e ‘700 per la realizzazione del presepe.

La visita per ipovedenti al museo è realizzata insieme al Circolo intercomunale movimento cristiano lavoratori “Azione cristiano sociale” di Trapani, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Comitato provinciale Csi, l’ente di promozione sportiva “Don Bosco con i giovani” e l’Ente nazionale sordi, nell’ambito del progetto “Parità di cittadinanza per le persone con disabilità”.

Le visite guidate al laboratorio si concluderanno giovedì 22 dicembre, giorno in cui si concluderanno anche gli eventi natalizi. Sarà la volta del “Concerto di Natale” promosso in collaborazione con il Kivanis Saturno ed eseguito da insegnanti e allievi del Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino”.

