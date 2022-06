Risolta la crisi al Luglio Musicale Trapanese, Roccaro direttore artistico

Il maestro Walter Roccaro è il nuovo direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. Dopo le dimissioni di Carmelo Caruso, oggi il consiglio di amministrazione ha designato alla guida dell’Ente il musicista pugliese ma da tempo residente a Trapani dove, per due mandati, dal 2014 al 2020, è stato direttore del Conservatorio «Vincenzo Scontrino». Roccaro, allievo di Bruno Canino, pianista di fama internazionale, dottore in Giurisprudenza, vincitore di dieci premi pianistici, è stato invitato a tenere recital e concerti per importanti enti ed associazioni i musicali e docente in masterclass in accademie europee. Ieri si era dimesso anche il consigliere delegato Matteo Giurlanda. Il primo appuntamento della stagione operistica del Luglio è previsto l’1 luglio con il concerto inaugurale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, al teatro Giuseppe Di Stefano.

