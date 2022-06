Dopo solo un mese, il maestro Carmelo Caruso, ex direttore del Conservatorio «Bellini» di Palermo, non è più il direttore artistico del Luglio Musicale Trapanese. Era stato nominato dal cda dell’Ente in sostituzione del dimissionario Matteo Beltrami. Caruso non si è trovato d’accordo su alcune scelte riguardo la programmazione degli spettacoli estivi e ha deciso di interrompere il rapporto prima di firmare il contratto.

