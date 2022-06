Luglio Musicale Trapanese, lascia anche il Consigliere delegato Giurlanda

Altra dimissione, altro problema al Luglio Musicale. Dopo la rinuncia di due giorni fa del direttore artistico Carmelo Caruso, anche il Consigliere delegato Matteo Giurlanda lascia il Luglio Musicale Trapanese. Lo scrive Francesco Tarantino sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

«Con la presente - si legge nella lettera di dimissioni - , il sottoscritto rassegna le proprie, irrevocabili dimissioni dal Consiglio di Amministrazione e dalla carica di Consigliere Delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese per motivi personali. Nel ringraziare il Presidente e tutto il Consiglio di Amministrazione per la fiducia fin qui accordata, rimango a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento nonché per agevolare nel migliore dei modi il passaggio delle consegne»

