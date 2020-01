A Marsala un premio intitolato a Tullio De Mauro

Il comune di Marsala istituirà un premio letterario intitolato a Tullio De Mauro. Lo ha annunciato l’assessore comunale alle Politiche sociali e culturali Clara Ruggieri al termine di un convegno dedicato al famoso linguista di fama internazionale ed ex ministro della Pubblica Istruzione scomparso il 5 gennaio 2017, che negli ultimi dodici anni di vita aveva scelto Marsala, e in

particolare il litorale della Riserva naturale dello Stagnone, dove aveva comprato casa, come «buen retiro» estivo dove continuare i suoi studi in un clima di assoluta tranquillità.

E proprio per avere scelto Marsala, il primo settembre 2016 il Comune gli aveva concesso la cittadinanza onoraria motivandola

con «l'attaccamento e il consolidato senso di appartenenza al territorio». Al convegno al termine del quale l’assessore

Ruggieri ha annunciato la decisione di istituire il premio letterario, hanno partecipato Silvana Ferreri, docente universitaria, vedova di Tullio De Mauro, e il professor Sabino Cassese, giurista, ex ministro della Funzione pubblica e giudice emerito della Corte costituzionale, che ha tenuto una «lectio magistralis» sul tema «La democrazia è in crisi?».

