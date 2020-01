Carnevale a Marsala, il Comune lancia un bando

Dopo il successo del Carnevale 2019 il Comune ha gettato le basi per ripetere e migliorare, come momento di aggregazione sociale e partecipazione, il Carnevale 2020 che si svolgerà dal 23 al 25 febbraio. Secondo il programma dell'Amministrazione Di Girolamo ci sarà una nuova «Sfilata di carri allegorici e Gruppi in maschera».

Con tale obiettivo il dirigente del settore Attività culturali, Peppe Fazio, ha fatto affiggere un avviso pubblico per coinvolgere in tale iniziativa Associazioni, Enti, Comitati ed altro.

Il termine, entro il quale inviare l'istanza di partecipazione è fissata al prossimo 4 febbraio. Una Commissione assegnerà i premi secondo diversi criteri, tra cui originalità dell'opera e animazione.

