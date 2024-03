A Marsala il forte vento di scirocco ha fatto volare tavoli e sedi dei ristoranti in via Garibaldi, in pieno centro storico. Alcuni segnali stradali, in zona San Silvestro, nella periferia Sud, sono stati piegati dal vento. Sono state registrate interruzioni di corrente di circa quattro ore in zona Ventrischi, nel versante zona Sud della città.

Nella foto frame dal video pubblicato su Facebook da Gaspare Barraco