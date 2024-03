Il vento di scirocco crea disagi ad Erice: crollano alberi e pali della luce

La zona di Erice vetta e le frazioni continuano ad essere flagellate dal forte vento di scirocco che sta causando disagi e danni. Al lavoro, da stamane, i volontari della protezione civile. Nel borgo medievale il vento ha divelto alcuni lampioni e fatto cadere diversi rami lungo la strada mettendo in pericolo gli automobilisti in transito. Nella frazione di Pizzolungo a terra sono finite alcune palme. Sul posto l'associazione Angeli del soccorso che hanno provveduto a sgomberare la sede stradale. Problemi anche nella zona dell'ex ostello della gioventù: anche qua alberi divelti e finiti lungo la sede stradale. Interrotta per ore stamane la strada per Sant'Anna per la caduta di un grosso albero che ne impediva il transito. Solo dopo l'intervento degli uomini della protezione civile si è potuto riprendere il traffico.

Disagi si stanno verificando un po' ovunque nella provincia di Trapani a causa sempre delle forte raffiche di scirocco. A Marsala, stamane ci sono stati i primi danni, con sedie, tavoli, e un intero gazebo dei ristorantini che si trovano sulla via Garibaldi, volati in aria. A Trapani non si capisce se per il forte vento o per altro, un albero è crollato. È accaduto, la scorsa notte, in viale Regina Elena nella zona del porto di Trapani. Si tratta di un ficus che si è schiantato al suolo. La zona dove è avvenuto il crollo è stata transennata.