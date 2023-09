Centro migranti di Trapani, 40 ospiti fuggiti da contrada Milo

Il fuoco divampato giovedì intorno alle 20 nei pressi del Cie di contrada Milo, il Centro per il rimpatrio dei migranti di Trapani, potrebbe essere stato un diversivo, ma su questa ipotesi ci sono indagini in corso.

Nella notte, infatti, una quarantina di ospiti del settore D sono fuggiti dalla struttura. Alcuni trattenuti dei settori E ed F sono passati attraverso dei vetri rotti nel settore D ed insieme ad alcuni che erano in quel settore sono riusciti ad aprire i cancelli del settore D.

All'interno del Cie vi erano 140 trattenuti e solo una squadra del reparto (10 uomini) più alcuni militari come vigilanza. Anche dal settore C hanno tentato la fuga ma sono stati fermati con l'uso degli idranti. Alcune lacune nella sicurezza di quel centro erano state segnalate in passato dagli stessi sindacati di polizia.