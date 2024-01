Trapani, rivolta nel centro migranti di contrada Milo: stanze incendiate

Ancora una rivolta al centro per il rimpatrio di contrada Milo alla periferia di Trapani. Nel tardo pomeriggio di ieri, alcuni migranti, tutti di origini tunisine, hanno dato vita ad una rivolta.

Si sono registrati momenti di tensione con gli extracomunitari che, secondo la prima ricostruzione, hanno appiccato il fuoco alle suppellettili e ai materassi.

Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. La sommossa è stata sedata dalla polizia e dai carabinieri. Non ci sono stati feriti, ma i danni registrati all'interno della struttura sono ingenti.

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini i per individuare i responsabili.

Non è la prima volta che all'interno del centro avvengono tensioni: nel 2019 in 30 avevano tentato la fuga, mentre l'anno successivo avevano appiccato un incendio, mentre nello scorso mese di settembre in 40 erano fuggiti.