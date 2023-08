Calci e pugni a San Vito Lo Capo: rissa in un locale

Calci, pugni e colpi di bastone. E' esplosa la violenza in un locale sul lungomare di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani. Il caos all'improvviso, mentre in centinaia ballavano all'aperto durante una serata organizzata al Sea Garden, a pochi metri dalla spiaggia della nota località balneare. I giovani coinvolti hanno utilizzato qualunque cosa per darsele di santa ragione, seminando il panico. In molti si sono allontanati e sono usciti dal locale per mettersi al sicuro e lanciare l'allarme. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per ristabilire la calma e avviare le indagini su quanto successo. Pe risalire ai responsabili saranno fondamentali le immagini delle telecamere.

E' il secondo caso nel giro di pochi giorni. La notte di Ferragosto per un'altra furibonda lite sono state denunciate cinque persone. Due fratelli, titolari di un hotel, accusavano tre turisti di aver rubato un tavolino appartenente alla struttura, la discussione è sfociata in rissa ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma.