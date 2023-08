Rissa sul lungomare di Erice, botte e inseguimenti per strada durante la notte

Ancora una rissa nel Trapanese. L'ultima la scorsa notte, questa volta location dello scontro tra giovani il lido Sun Club sul lungomare Dante Alighieri nel territorio di Erice Casa Santa.

Una lite nata da una discussione iniziata all'interno del locale in riva al mare e poi degenerata e continuata fuori, per strada e qui i contendenti sono passati dalle parole alle mani. Protagonisti un gruppo di giovani che se le sono date di santa ragione.

Sono stati momenti di tensione con i protagonisti della gazzarra che si rincorrevano per picchiarsi. Necessario l'intervento di polizia e carabinieri. Indagini ora in corso per individuare i responsabili. Acquisite intanto le immagini delle telecamere della sorveglianza.

Solo ieri notte un'altra mega rissa aveva coinvolto due gruppi di giovani in un locale di San Vito Lo Capo, anche qui una discussione poi degenerata in botte. E sempre San Vito Lo Capo era stata al centro di un'altra rissa alcuni giorni fa.