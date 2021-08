Risse e alcol nella notte di Ferragosto, 6 denunce nel Trapanese

Vigilia di Ferragosto movimentata nel Trapanese, dove sei persone sono state denunciate dai carabinieri di Alcamo durante una serie di controlli per monitorare il rispetto delle regole, soprattutto nelle zone che richiamano un maggior numero di persone.

In particolare, a San Vito Lo Capo sono state denunciate 5 persone responsabili di una furibonda rissa per futili motivi. Due fratelli, titolari di un hotel, accusavano tre turisti di aver rubato un tavolino appartenente alla struttura, la discussione è sfociata in rissa ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma.

A Castellammare del Golfo invece i carabinieri hanno denunciato un giovane di Agrigento di 24 anni trovato ubriaco alla guida della propria auto. Per il giovane, è scattato anche il ritiro della patente.

© Riproduzione riservata