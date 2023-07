Marsala più sicura: firmata l'ordinanza contro schiamazzi e alcol e arrivano nuovi vigili

Marsala più sicura, più attenta alla somministrazione di bevande alcoliche e meno caotica. È entrata infatti in vigore l'ordinanza del sindaco Massimo Grillo che vieta per tutto l’anno, dalle ore 21 e fino alle ore 06 del giorno successivo, la vendita, la somministrazione, la detenzione e il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche. Il divieto riguarda anche i distributori automatici e le attività di somministrazione svolte in forma itinerante o ambulante.

Nell’ordinanza anche le regole per la diffusione di musica che viene consentita tutti i giorni della settimana, compresi festivi e prefestivi, dalle 10 del mattino fino all’1 del giorno successivo, volendo così salvaguardare la quiete pubblica e rispettare il diritto al riposo notturno dei residenti nelle zone interessate. Il divieto di emissione di musica è invece posticipato alle ore 2 di notte nella settimana compresa tra il 14 al 20 agosto. Divieto di musica anche tra le ore 14 e le ore 17 di ogni giorno della settimana. “Ci uniformiamo alle risultanze della seduta del comitato provinciale dell’ordine e sicurezza pubblica dello scorso giugno – commenta il sindaco Massimo Grillo –. Sono problematiche sulle quali ho ascoltato cittadini e operatori, da cui sono giunte serie proposte che rappresenterò al prefetto e al ministero dell'Interno”. Il riferimento è, soprattutto, alla richiesta della costante presenza nel territorio di militari dell'esercito, ma anche di avere più pattuglie delle forze dell'ordine a presidio di “punti caldi” del centro storico.

Intanto, dalla prossima settimana saranno già operativi 8 dei 17 vigili che svolgeranno servizio nelle piazze della movida e nelle zone turistico-balneari, dalle ore 9 all’1 di notte, in aggiunta alle forze di polizia. Il 2 luglio scorso, era stata picchiata, da un tunisino di 19 anni ubriaco, una signora che gestisce un chiosco. E solo due giorni fa, a piazza Matteotti, un gruppo di ragazzi immigrati aveva litigato in strada, prima con le parole, passando poi a spintoni e calci. E proprio in questa occasione, il primo cittadino aveva annunciato di volere mettere un freno a questi episodi con nuove regole da adottare nell'immediato.