Ancora una lite tra giovani a Marsala, il sindaco annuncia nuove regole per la movida

Ancora una lite tra giovani per strada a Marsala. Ieri sera, a piazza Matteotti, un gruppo di ragazzi immigrati ha cominciato a litigare, prima con le parole, poi si è passati a spintoni e calci. I passanti hanno avvisato immediatamente le forze dell'ordine.

Sul posto sono giunte alcune volanti della polizia, gli agenti hanno provveduto a riportare la clama e, fortunatamente, questa volta, nessuno si è fatto male. Non è la prima volta che a Marsala si verificano episodi simili e nonostante i numeri di aggressioni e risse tra giovani siano in aumento, il sindaco Massimo Grillo, nei giorni scorsi, ha dichiarato che "non c'è un'emergenza sicurezza". Non sarà allarme come lui stesso dice ma la preoccupazione tra residenti e commercianti cresce ogni giorno di più.

Il primo cittadino, però, vuole mettere un freno a questi episodi con nuove regole da adottare nell'immediato. Proprio per illustrarle, ha convocato per oggi un'assemblea cittadina, al complesso di San Pietro: comunicherà alcune ordinanze che riguardano la movida e l'ordine pubblico.

Si tratta di provvedimenti adottati da altri sindaci per regolare non solo la vita notturna ma anche il consumo di alcool in centro.