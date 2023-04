Custonaci, perde il controllo della moto e si schianta: 23enne in prognosi riservata

Custonaci ancora teatro di un grave incidente. Nel tardo pomeriggio di ieri, giorno di Pasquetta, un 23enne, che viaggiava in sella ad una moto Honda, mentre percorreva la strada provinciale 16, in contrada Purgatorio, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto. L'incidente si è verificato non molto distante dal luogo della strage del 26 marzo, quando sono morte sei persone nello schianto tra due auto.

Sul posto è giunta un'ambulanza e la polizia locale. I sanitari hanno prestato le prime cure al 23enne di Custonaci rimasto ferito e, vista la gravità delle ferite riportate, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Il giovane è in prognosi riservata.

Sul posto, le forze dell'ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente autonomo e nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto.

La strage di Custonaci, il racconto dell'auto che sbanda prima dello scontro frontale Vincenzo Cipponeri Il luogo dell’incidente: si vede la striscia lasciata dal braccetto della ruota dell’Alfa Il Doblò Fiat dopo il terribile impatto

A fine marzo a Custonaci si è verificato il drammatico incidente nel quale sono decedute 6 persone. Nel violentissimo scontro tra un'Alfa e un Fiat Doblò, sulla strada provinciale 16, hanno perso la vita un uomo di 44 anni, Vincenzo Cipponeri, che era alla guida dell'Alfa, e due famiglie di Carini, in provincia di Palermo, che viaggiavano sul Fiat Doblò: Matteo Cataldo, di 70 anni, Maria Grazia Ficarra, di 67 anni, Matteo Schiera, di 72 anni, Danilo Cataldo, di 44 anni, e Anna Rosa Romancino, di 69 anni. Per estrarre i corpi dalle lamiere era stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, giunte da Trapani e da Alcamo.

