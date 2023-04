Marsala, il dolore per la morte di Sofia: «Ancora una tragedia, basta incidenti»

Nel giorno di venerdì Santo, con la città pronta per la Pasqua, Marsala è stata devastata dalla peggiore delle notizie: la perdita di una giovane vita. Aveva 20 anni Sofia Montalto, un sorriso meraviglioso e contagioso e tutta la vita davanti. Adesso rimangono una Fiat Bravo ferma di traverso in mezzo alla strada e uno scooter scivolato per centinaia di metri più avanti, dove in sella c'era Sofia. Della dinamica se ne occuperanno le indagini, ma a Marsala questo poco importa per ora.

Per la sfortunata ragazza non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi. Chi c'era racconta di scene strazianti all'arrivo della mamma di Sofia e poi del papà Vito. L'uomo stava lavorando fuori Marsala e alcuni parenti sono andati a prenderlo sul posto di lavoro e lo hanno portato sul luogo dell'incidente. Sono arrivati poi parenti e amici, tutti uniti da un dolore senza fine. Sofia è l'ultima vittima di una scia di incidenti mortali che dal 26 marzo, giorno della strage di Custonaci, hanno provocato sulle strade trapanesi ben undici morti. Un numero enorme, quasi incredibile.

Sofia lavorava nel noleggio delle auto per i matrimoni, e più in generale nel settore. Tanti, tantissimi i messaggi sui social, per ricordare la giovane scomparsa. «Che la terra ti sia lieve amica mia», scrive Chiara. «Non ci sono parole per descrivere questo dolore immenso il mio cuore è con voi», dice Angy. «Cosa c’è da commentare? Mancano le parole. Solo un profondo silenzio e vuoto lasciato nel cuore di chiunque ti conosceva. Basta incidenti, basta tragedie. Mi stringo alla famiglia dilaniata da questo lutto improvviso, la vita è crudele», scrive un'altra amica.

