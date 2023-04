Marsala, tragico schianto tra un'auto e una moto: perde la vita una ragazza

Ennesima vittima sulle strade siciliane. Stamani ha perso la vita in uno scontro con la moto a Marsala, nel Trapanese, Sofia Montalto, 20 anni.

Lo scontro in zona Ventrischi, nella strada che da via Mazara porta verso il centro del paese. La ragazza viaggiava su uno scooter e si è scontrata con una Fiat Uno. Niente da fare per la 20enne che è morta sul colpo. A niente è servito l'intervento dei sanitari del 118.

Trasportato in ospedale un altro giovane che era in sella allo scooter. Sul posto la polizia locale di Marsala.

© Riproduzione riservata