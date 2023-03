Strage sulla strada di Custonaci: sei morti, gravissima una donna. Sequestrate le salme delle vittime

Lotta ancora tra la vita e la morte Maria Pia Giambona, 34enne di Erice, rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci, nel Trapanese. È stata trasferita in fin di vita all'ospedale di Trapani, dove si trova attualmente ricoverata in Rianimazione: lo ha precisato la direzione dell’ospedale, dopo che

si era diffusa la notizia del decesso della donna. Il bilancio è dunque di sei morti: due donne e quattro uomini.

L'incidente

Intorno alle 19 di ieri due auto, una Doblò e una Alfa 159, si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato terribile: alcune delle vittime erano rimaste intrappolate all'interno dei mezzi e i vigili del fuoco e i sanitari del 118 si sono ritrovati ad operare in condizioni davvero difficili. L’incidente è avvenuto sul rettilineo che scende da Custonaci verso la statale che da una parte va verso Castellammare del Golfo e dall’altra parte verso Valderice. Lo scontro è avvenuto a pochi metri dall’incrocio.

Le vittime

Le vittime sono: Vincenzo Cipponeri, 44 anni, di Erice, che era alla guida dell'Alfa 159; a bordo della Fiat Doblò viaggiavano due famiglie di Carini, i palermitani Matteo Cataldo, di 70 anni, la moglie Maria Grazia Ficarra, di 67, il figlio Danilo Cataldo, di 44; poi Matteo Schiera, di 72 anni, e la moglie Anna Rosa Romancino, di 69.

Pronto soccorso dell'ospedale di Trapani

Scene strazianti al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, dove in pochi minuti sono arrivati amici e parenti di vittime e feriti. Medici e infermieri del nosocomio erano stati già allertati nell'immediatezza dell'allarme, avevano approntato ogni cosa per ricevere altri feriti, ma purtroppo sei occupanti dei veicoli sono morti.

Le indagini

È stata aperta una inchiesta dalla procura di Trapani. Le indagini sono condotte dai Carabinieri di Custonaci insieme alla sezione radiomobile della compagnia Carabinieri di Alcamo. Sono state poste sotto sequestro le salme dei conducenti dei due mezzi che si sono scontrati e sui corpi sarà eseguita una approfondita autopsia.

Il vescovo di Trapani

Diffusa la notizia della tragedia, sono stati tanti messaggi di cordoglio in queste ore. A partire dal vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, che ieri sera, appresa la notizia si è raccolto in preghiera. "Appresa la terribile notizia di queste sette vite stroncate sulle nostre strade, mi ha afferrato il silenzio della mente e del cuore nella cappella dell'episcopio - ha detto -. Vedo il valore immenso di ogni persona rivestito di una insidiosa fragilità; il cuore impotente delle nostre città e delle nostre Chiese si unisce ai familiari straziati di questi defunti. Preghiamo per loro: non smettono di essere un tesoro per noi tutti. Chiediamo la pace del cielo per loro e imploriamo con forza uno stile di vita e una qualità di percorsi capaci di proteggere la dignità di ogni essere umano. Alla Madonna chiediamo di insegnarci i passi prudenti dei pellegrini".

Bandiere a mezz'asta

Il sindaco Giuseppe Morfino ha proclamato il lutto cittadino: "La nostra città è a lutto per una tragedia che ha spezzato sette vite. Alle famiglie delle vittime esprimo la vicinanza di tutta la città di Custonaci".

