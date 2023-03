Strage di Custonaci, ecco cosa resta delle auto: autopsia sui due conducenti

Tra le cause più probabili del terribile incidente che ha causato una strage lungo la Provinciale 16, nel rettilineo che collega Custonaci con la Statale 187, nel Trapanese, ci sarebbe l'alta velocità da parte di uno dei conducenti delle auto coinvolte.

La procura di Trapani per fugare ogni dubbio ha aperto una indagine ed ha sequestrato i due mezzi, completamente distrutti come è possibile vedere dal video. Inoltre è stata disposta l'autopsia sui corpi dei due conducenti: Vincenzo Cipponeri, che era alla guida dell’Alfa 159 (che sembra venisse proprio da un periodo di riabilitazione per un altro incidente) e Danilo Cataldo, alla guida de Doblò.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Custonaci, insieme ai colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Alcamo, pure loro intervenuti sul posto appena scattato l'allarme. Dai primi rilievi sembra che una delle due macchine abbia invaso la corsia opposta, la velocità avrebbe reso l'impatto ancor più devastante.

Nello scontro frontale tra l'Alfa 159 e la Fiat Doblò, sono morte sei persone, una settima persona, Maria Pia Giambona, di 34 anni, lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani dov'è ricoverata da ieri sera. È la compagna di Cipponeri e viaggiava a bordo dell'Alfa 159. Ha lesioni in tutto il corpo ed un gravissimo trauma cranico, i medici del Sant'Antonio Abate stanno facendo di tutto per salvarle la vita.

© Riproduzione riservata