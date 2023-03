Strage sulla strada di Custonaci, scontro tra due auto: sei morti e un ferito grave

Sei morti e un ferito grave: è iltragico bilancio di un incidente stradale verificatosi, questa sera, sulla Provinciale 16, nel rettilineo della frazione di Lentina che dalle 187 conduce a Custonaci. Due auto, una Doblò e una Alfa Romeo 156, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

I morti sono quattro uomini e due donne, di cui non si conosce ancora l'identità. Nello scontro frontale violentissimo sette persone sono rimaste coinvolte. Sono in corso le operazioni da parte di due squadre di vigili del fuoco, inviate da Trapani e Alcamo.

L'impatto è stato violentissimo. Le due vetture si sono ridotte in un ammasso di ferraglie. L'allarme è scattato intorno alle 19. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, provenienti da Trapani e Alcamo, per tirare fuori gli occupanti dagli abitacoli. Sei di loro non hanno avuto scampo. I feriti sono stati accompagni, in ambulanza, in ospedale. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.

